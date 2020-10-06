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ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. В стране создан Координационный совет
06.10.2020 12:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов. Об этом
— Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий, — заявила Джурабаева.
Выборы в парламент прошли 4 октября. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. В понедельник на улицы Бишкека
Президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы к благоразумию «ради страны и ее граждан». Он также
Тринадцать политических партий Кыргызстана 6 октября
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ЦИК рассматривает вопрос о самороспуске.
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