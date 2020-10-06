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ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. В стране создан Координационный совет

06.10.2020 12:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов. Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на члена комиссии Гульнару Джурабаеву. Она также сообщила, что комиссия рассматривает вопрос о самороспуске.


Фото с сайта knews.kg

— Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий, — заявила Джурабаева.

Выборы в парламент прошли 4 октября. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. В понедельник на улицы Бишкека вышли недовольные официальными результатами выборов. В столкновениях с силовиками пострадали 590 человек, 150 из них — госпитализированы, один погиб.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы к благоразумию «ради страны и ее граждан». Он также рекомендовал ЦИК изучить материалы, связанные с нарушениями во время выборов, вплоть до аннулирования их итогов.

Тринадцать политических партий Кыргызстана 6 октября заявили об объединении и создании Координационного совета и призвали к созданию правительства народного доверия.

 
 
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