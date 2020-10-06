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Пашинян: Армения готова к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан
06.10.2020 21:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству
«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, — заявил Пашинян. — Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан».
Премьер-министр Армении заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия в этом Турции.
«Даже если власти Азербайджана в течение 15 лет вели воинственные речи, решение о развязывании войны мотивировалось полной поддержкой со стороны Турции», — подчеркнул Пашинян.
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Премьер-министр Армении заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия в этом Турции.
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