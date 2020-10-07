Назарбаев рассказал, почему предложил Токаева на должность президента Казахстана

Источник материала: Tut.by

Профессиональные знания и гражданская ответственность стали определяющими факторами при выборе кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на должность президента Казахстана после сложения полномочий первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сам Назарбаев рассказал в опубликованной в среду своей статье «Духовное завещание Абая», приуроченной к 175-летию казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева.



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«До того, как принять решение о добровольном сложении с себя полномочий президента Республики Казахстан, я подолгу и обстоятельно размышлял о том, какими качествами политического деятеля и какими знаниями и опытом должен обладать человек, которому в будущем предстоит принять бразды правления страной», — поделился Назарбаев.

По его словам, Токаев с первых дней независимости страны подавал пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения. «Я принял во внимание накопленный им солидный багаж профессионала: его знание как собственной страны, так и внешнего мира, его знание языков и культур Востока и Запада, его работу в должности заместителя генерального секретаря ООН и, конечно же, его дипломатические заслуги в деле защиты интересов страны и позиционирования Казахстана в глобальном политическом процессе. Вместе с тем я поверил в его способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям», — отметил Назарбаев.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. В Казахстане 9 июня 2019 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых Токаев одержал, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.

При этом Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, имеет статус почетного сенатора. 6 июля нынешнего года Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет.