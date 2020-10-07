Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока -2»

Штраф наложен на пять юридических лиц, которые участвуют в строительстве газопровода. Польский антимонопольный регулятор UOKiK считает, что предприниматели умышленно нарушили закон.

Об этом заявил глава Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростны на пресс-конференции 7 октября. Он уточнил, что «Газпром» и компании оштрафованы за концентрацию без согласия польского антимонопольного органа. Регулятор применил максимальную санкцию, предусмотренную законодательством - штраф в размере 10% годового оборота.

Штраф на «Газпром» наложен в размере 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов).

«Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон», - сказал Хростны.

Оштрафованы на 234 млн злотых (61,5 млн долларов) также 5 юрлиц, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2».

Управление требует разорвать контракты, заключенные для финансирования магистрального газопровода. Компании должны расторгнуть договоры в течение 30 дней после получения уведомления. Они могут обжаловать решение регулятора в суде.

Под санкцию польского регулятора попали французская Engie Energy, немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall.

Согласно позиции UOKiK, компании, входящие в консорциум «Северного потока - 1» в 2017 году без согласия ведомства заключили ряд соглашений о финансировании «Северного потока - 2». В соглашениях были прописаны возможность вмешательства в управление «Северным потоком - 2».

Кроме того, наличие в них залога акций второй очереди газопровода делало компании квазиакционерами нового проекта. UOKiK считает, что таким образом компании пытались обойти требование о наличии согласия регулятора на концентрацию, де-факто создав совместное предприятия.

«Газпром» и Беларусь

Ранее «Газпром» опубликовал документы, в которых говорится, что политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу.

«Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно будущего развития ситуации увеличивают риски для деятельности нашей дочерней компании «Газпром трансгаз Беларусь», в частности, риски сбоев транзита газа по белорусскому участку газопровода «Ямал - Европа», - сказано в документах.

Тем временем пресс-секретарь Минэнергетики Ольга Козлович 7 октября сообщила на своей странице в Facebook, что Беларусь полностью выполняет свои обязательства по транзиту газа из России.

По ее словам, подобные негативные прогнозы могут сказаться на имидже Беларуси. Поэтому белорусская сторона рассчитывает, что международное сообщество объективно оценивает положение дел и делает выводы на основе конкретных событий, а не предположениях.

В отношениях и сотрудничестве «Газпрома» и Беларуси в настоящее время наблюдаются сложности. На сегодня страна должна российской газовой монополии не менее 330 млн долларов за поставленные углеводороды.

Власти Беларуси обещают урегулировать вопрос за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 миллионов долларов. Кроме того, группа «Газпром» потеряла управление в Белгазпромбанке после введения временной администрации Нацбанка Беларуси.