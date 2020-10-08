Асад ответил на слова Трампа о намерениях его убить

Источник материала: Tut.by

В словах президента США Дональда Трампа, который признался в том, что планировал ликвидировать сирийского лидера Башара Асада, нет ничего нового, поскольку американские власти занимаются убийствами на протяжении десятилетий. Об этом президент Сирии заявил в интервью РИА "Новости» .



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«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового», — сказал Асад.

По его словам, необходимо помнить, что у Вашингтона всегда существовали планы подобного рода по различным причинам, поэтому официальному Дамаску в условиях войны в Сирии «следует ожидать от американцев чего-то похожего».

«Они (американцы) оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — отметил Асад.

По мнению сирийского президента, ничто не может удержать США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором Вашингтон не сможет уйти от ответственности за свои преступления. «В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», — считает Асад.

В середине сентября Трамп рассказал, что в первый год своего президентства обсуждал с тогдашним главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможность ликвидации Асада. «Я бы устранил его (Асада). У меня все было готово, но Мэттис не захотел делать этого», — сообщил американский лидер.

В опубликованной в 2018 году книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» рассказывалось, что в 2017 году президент США требовал от Мэттиса ликвидировать президента Сирии, однако министр обороны США, на словах поддержавший Трампа, не стал ничего предпринимать. Тогда хозяин Белого дома говорил, что планы убийства Асада никогда не обсуждались, а упоминание об этом в книге Вудворда назвал «выдумкой».

В Министерстве иностранных дел Сирии, комментируя сентябрьское признание Трампа, заявили, что намерение президента США убить Асада подтверждает тот факт, что американская администрация готова игнорировать все правила и нормы ради достижения своих целей на Ближнем Востоке. «Признания Трампа подтверждают, что США являются государством, находящимся вне закона, а американская администрация применяет те же методы, что и террористы, то есть убийства и расправы», — подчеркивали во внешнеполитическом ведомстве.

Башар Асад руководит Сирией с 2000 года, унаследовав власть после своего отца Хафеза Асада. В 2011 году в Сирии начались масштабные волнения, переросшие в гражданскую войну, однако Асаду — при поддержке России и Ирана — удалось удержать власть.