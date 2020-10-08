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Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 1 тысячи человек
08.10.2020 07:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во врем столкновений в Бишкеке пострадали более тысячи человек. Такие данные со ссылкой на Минздрав республики
В организации здравоохранения за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке обратились 1 тысяча 2 пострадавших.
— Стационарное лечение получают на данный момент 204 пациента, остальные отправлены на амбулаторное, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что один человек погиб.
Также демонстранты прорвались в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Они
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- Стационарное лечение получают на данный момент 204 пациента, остальные отправлены на амбулаторное, - отметили в ведомстве.
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