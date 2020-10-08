Во время протестов в Кыргызстане пострадали более 1 тысячи человек

Источник материала: Tut.by

Во врем столкновений в Бишкеке пострадали более тысячи человек. Такие данные со ссылкой на Минздрав республики приводит портал 24.kg.



Фото: Reuters

В организации здравоохранения за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке обратились 1 тысяча 2 пострадавших.

— Стационарное лечение получают на данный момент 204 пациента, остальные отправлены на амбулаторное, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб.

Беспорядки в Бишкеке начались в понедельник. На улицы вышли люди, недовольные итогами прошедших в воскресенье парламентских выборов. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие захватили здание парламента и разгромили его. Позднее в здании начался пожар, который удалось потушить только к утру.

Также демонстранты прорвались в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Они освободили находящегося там экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и одного из бывших депутатов.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал ЦИК изучить документы, связанные с нарушениями в ходе голосования, и при необходимости аннулировать результаты выборов.

6 октября ЦИК объявил , что результаты парламентских выборов аннулированы. Также в комиссии сообщили, что рассматривают вопрос о самороспуске.