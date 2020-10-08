Пропали президент и премьер-министр Кыргызстана, границы закрыты

Где находятся в данный момент глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр этой страны Кубатбек Боронов, неизвестно.

Об этом четверг сообщил «Интерфаксу» заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Он заявил также, что в связи с чрезвычайной ситуацией в стране и исчезновением первых лиц государства и в целях безопасности границы Кыргызстана решено закрыть.

По словам Суваналиева, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», - отметил замглавы Совбеза.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. «Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», - сказал он.