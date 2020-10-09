Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти со своего поста и назвал условие для этого

Источник материала: Tut.by

Президент Кыргызскстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября обратился к гражданам страны из-за ситуацией в стране. Обращение главы государства приводит его пресс-служба.



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По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Он заявил, что готов покинуть пост, когда страна встанет на путь законности, и назвал шаги для ее урегулирования ситуации.

— Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность. Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений, — заявил он.

— Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики, — сказал Жээнбеков и призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране.

Напомним, 5 октября в Бишкеке начались беспорядки . На улицы вышли люди, недовольные итогами прошедших в воскресенье парламентских выборов. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Митингующие захватили здание парламента и разгромили его. Также демонстранты прорвались в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Они освободили находящегося там экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и одного из бывших депутатов.