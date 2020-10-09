ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погиб герой одной из самых знаменитых фотографий с карабахской войны

09.10.2020 07:37 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В четверг стало известно, что погиб герой одной из самых знаменитых фотографий с новой карабахской войны, армянский артиллерист Альберт Ованнисян. Об этом пишет Би-би-си.


Фото: Reuters

— Мой сын, Альберт Ованнисян, фотография которого в эти дни распространилась по всему миру и стала родной для многих из вас, шагнул в бессмертие. Моя боль и боль моей семьи неописуема […] Велика и тяжела моя скорбь, но еще больше — моя гордость, что я — отец патриота, настоящего героя нашего времени, — написал отец погибшего Артак Ованнисян у себя в Facebook.

Эту фотографию, которую 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Рейтер, множество раз опубликовала пресса по всему миру.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в четверг сообщило о гибели уже 350 армянских солдат. Однако там признают, что траурный список далеко не полный.

Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях. Как заявил в одном из интервью президент Ильхам Алиев, он не собирается этого делать до окончания боевых действий.

Накануне российский президент призвал Армению и Азербайджан прекратить бои по гуманитарным соображениям — чтобы у сторон была возможность обменяться пленными и телами погибших.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту фотографию, которую 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Рейтер, множество раз опубликовала пресса по всему миру.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика