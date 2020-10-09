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Погиб герой одной из самых знаменитых фотографий с карабахской войны
09.10.2020 07:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг стало известно, что погиб герой одной из самых знаменитых фотографий с новой карабахской войны, армянский артиллерист Альберт Ованнисян. Об этом
— Мой сын, Альберт Ованнисян, фотография которого в эти дни распространилась по всему миру и стала родной для многих из вас, шагнул в бессмертие. Моя боль и боль моей семьи неописуема […] Велика и тяжела моя скорбь, но еще больше — моя гордость, что я — отец патриота, настоящего героя нашего времени, —
Эту фотографию, которую 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Рейтер, множество раз опубликовала пресса по всему миру.
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в четверг сообщило о гибели уже 350 армянских солдат. Однако там признают, что траурный список далеко не полный.
Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях. Как заявил в одном из интервью президент Ильхам Алиев, он не собирается этого делать до окончания боевых действий.
Накануне российский президент
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Эту фотографию, которую 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Рейтер, множество раз опубликовала пресса по всему миру.
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