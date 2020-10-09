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Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям

09.10.2020 07:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Кремля.


Фото: Reuters

— Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.

Армяне и азербайджанцы регулярно сообщают об обстрелах городов и сел, находящихся в пределах нескольких десятков километров от линии фронта, в результате чего гибнут мирные жители.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем последнем обращении к нации назвал главным условием прекращения огня полный вывод армянских вооруженных сил с территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Он также заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда армяне извинятся перед азербайджанцами и заявят о том, что Карабах — не Армения. Армянский МИД ранее заявил, что открыт к работе по прекращению огня со странами в рамках Минской группы ОБСЕ, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет видеть там Турцию из-за ее явной поддержки Азербайджана.

 
 
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Сообщается также, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашены министры...
 
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