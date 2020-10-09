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Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям
09.10.2020 07:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. Соответствующее заявление
— Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении.
Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.
Армяне и азербайджанцы регулярно сообщают об обстрелах городов и сел, находящихся в пределах нескольких десятков километров от линии фронта, в результате чего гибнут мирные жители.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем последнем обращении к нации
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Сообщается также, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашены министры...
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