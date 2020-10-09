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Президент Кыргызстана вводит войска в Бишкек
10.10.2020 07:03 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения. МВД уточнило, что ЧП начнет действовать завтра вечером.
Режим ЧП, как сказано в указе, вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков», «исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек».
Жээнбеков ввел ЧП до 21 октября. Заместитель министра внутренних дел КР Алмазбека Орозалиева назначен комендантом Бишкека.
В рамках военного положения может быть введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, особые правила пользования связью, запрет некоторым гражданам покидать место проживания, массовых мероприятий и митингов, увольнений, контроль за СМИ, ограничение и досмотр транспортных средств.
Кроме того, к охране общественного порядка, стратегических объектов могут быть привлечены войска и сотрудники внутренних дел, а нарушителей порядка иностранцев или иногородних могут выслать из Бишкека. Также в местах массовых скоплений граждан может проводиться проверка документов и введены другие меры.
Генштабу предписано ввести на территорию города Бишкек войска,
МВД Киргизии пояснило, что режим ЧП, введенный в Бишкеке президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, будет действовать с 10 октября «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка»,
Завтра же депутаты Жогорку Кенеша (парламента) проведут внеочередное заседание в госрезиденции "Ала-Арча", на котором выберут премьера и рассмотрят указ о введении ЧП,
Напомним, 4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Протесты в Киргизии начались утром на следующий день после выборов, результаты которых вызвали сомнение у избирателей. В ночь на 6 октября протестующими совместно с полицией, перешедшей на их сторону,
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения....
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