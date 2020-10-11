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Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия
11.10.2020 16:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Минобороны Азербайджана
Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян
Азербайджан также заявил, что ракетному обстрелу подверглась Мингячевирская гидроэлектростанция.
Армения же
О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу, 9 октября, и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12.00 10 октября по местному времени. Примерно через час после этого стороны
Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что полноценного прекращения огня не состоялось. «Сегодня утром было сравнительно спокойно, но мы не знаем, сколько продлится это спокойствие», —
Ереван подтверждает, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прилетит 12 октября в Москву с ранее запланированным визитом.
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О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу, 9 октября, и шли более десяти часов.
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