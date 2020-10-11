Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия

Источник материала: Tut.by

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.



Фото: Reuters

Минобороны Азербайджана заявило , что с территории Бердского района Армении был обстрелян азербайджанский город Гянджа. В Баку сообщили о 9 погибших и свыше 30 раненых в результате ракетного обстрела.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила , что «упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности».

Азербайджан также заявил, что ракетному обстрелу подверглась Мингячевирская гидроэлектростанция.

Армения же сообщила , что азербайджанская сторона обстреляла Степанакерт, Хадрут, Мартуни и другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Азербайджан это отрицает.

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу, 9 октября, и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12.00 10 октября по местному времени. Примерно через час после этого стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что полноценного прекращения огня не состоялось. «Сегодня утром было сравнительно спокойно, но мы не знаем, сколько продлится это спокойствие», — приводит его слова «Коммерсант». При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РБК, что позитивно оценивает итоги переговоров в Москве.

Ереван подтверждает, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прилетит 12 октября в Москву с ранее запланированным визитом.