В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости

Источник материала: Tut.by

Нагорный Карабах может обратиться к Армении с просьбой признать независимость непризнанной республики, если в ближайшее время Азербайджан не сделает шагов для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, передает портал «Новости-Армения».



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«Если в ближайшие один-два дня мы не увидим готовность Азербайджана к мирному решению вопроса, то я обращусь, в первую очередь, к властям Армении [с предложением] признать независимость Арцаха (историческое название Нагорного Карабаха. — Прим. РБК), к международным организациям и всем странам», — заявил Арутюнян.

При этом он отметил, что это поможет понять, какие страны уважают права человека и право наций на самоопределение, а какие содействуют терроризму.

«Поскольку те страны, которые содействуют Азербайджану, способствуют международному терроризму, нужно составить список, чтобы народ этих стран осознавал действия своих властей, которые должны будут ответить перед богом», — сказал президент.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в войне из-за Нагорного Карабаха участвует Турция. В Ереване утверждали, что Анкара посылает военных советников, авиацию, беспилотники и наемников для помощи Баку.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция готова поддержать Азербайджан и за столом переговоров, и на поле боя. Однако и Анкара, и Баку отрицают фактическое участие Турции в конфликте.

В интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что роль Турции в текущем конфликте «исключительно позитивная», и отмечал, что страна должна играть еще большую роль в процессе урегулирования.

Турция, как и Азербайджан, рассматривает действия Армении в Нагорном Карабахе как оккупацию территорий, изначально относящихся к Баку. В Ереване в свою очередь полагают, что действия Азербайджана и Турции направлены против армянского народа и преследуют целью его уничтожение.

Эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий. Стороны наносят удары, известно о потерях в личном составе обеих армий. Сейчас в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, однако и в Ереване, и в Баку заявляют о его нарушении противником.