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СМИ узнало о сроках заключения ядерной сделки между США и Россией
12.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомы с ходом переговоров Москвы и Вашингтона.
Собеседник издания сообщил, что администрация Трампа полагает, что достигло принципиального соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по ядерной сделке.
Axios утверждает, что говорить о продлении СНВ в ближайшие недели позволила встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О’Брайена в Женеве 2 октября. Эта встреча дала «импульс» переговорам Москвы и Вашингтона. В результате замглавы российского МИДа Сергей Рябков запланировал поездку в Хельсинки, где должен встретиться с посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выбором стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.
Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году. Его действие истекает в феврале 2021 года.
Москва была готова продлить договор на нынешних условиях, однако летом 2020 года Вашингтон предложил включить в него Китай, а также создать строгий механизм верификации и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. Российский МИД пришел к выводу, что США не собираются продлевать соглашение и назвал его судьбу «предрешенной».
В сентябре Биллингсли заявил, что американские условия продления СНВ являются «хорошим предложением» для России, несмотря на некоторые противоречия. В Москве сообщили, что не готовы подписывать документ на предложенных США условиях и назвали их «ультиматумом».
Выступая на на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября Путин заявил, что продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является первоочередным вопросом, который необходимо решать оперативно. Спустя неделю посол России в США Анатолий Антонов назвал выдвигаемые американцами требования по СНВ неприемлемыми и заявил, что Вашингтон довел ситуацию практически до цейтнота.
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Трамп намерен договориться с Путиным по СНВ до намеченных на 3 ноября президентских выборов. Ранее российский МИД сообщил, что не готов продлевать соглашение на...
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