СМИ узнало о сроках заключения ядерной сделки между США и Россией

Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомы с ходом переговоров Москвы и Вашингтона.



Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Собеседник издания сообщил, что администрация Трампа полагает, что достигло принципиального соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по ядерной сделке.

Axios утверждает, что говорить о продлении СНВ в ближайшие недели позволила встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О’Брайена в Женеве 2 октября. Эта встреча дала «импульс» переговорам Москвы и Вашингтона. В результате замглавы российского МИДа Сергей Рябков запланировал поездку в Хельсинки, где должен встретиться с посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выбором стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году. Его действие истекает в феврале 2021 года.

Москва была готова продлить договор на нынешних условиях, однако летом 2020 года Вашингтон предложил включить в него Китай, а также создать строгий механизм верификации и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. Российский МИД пришел к выводу, что США не собираются продлевать соглашение и назвал его судьбу «предрешенной».

В сентябре Биллингсли заявил, что американские условия продления СНВ являются «хорошим предложением» для России, несмотря на некоторые противоречия. В Москве сообщили, что не готовы подписывать документ на предложенных США условиях и назвали их «ультиматумом».

Выступая на на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября Путин заявил, что продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является первоочередным вопросом, который необходимо решать оперативно. Спустя неделю посол России в США Анатолий Антонов назвал выдвигаемые американцами требования по СНВ неприемлемыми и заявил, что Вашингтон довел ситуацию практически до цейтнота.