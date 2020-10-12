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Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Беларуси
12.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших Беларуси. Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у тебя в
«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Беларуси», — заявил министр.
Шампань добавил, что обсудит происходящее в Беларуси с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.
Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.
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Шампань добавил, что обсудит происходящее в Беларуси с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.
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