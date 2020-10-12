ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»

12.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За задержанием в Беларуси 33 россиян, которых считали бойцами ЧВК Вагнера, стоит украинская разведка. Их задачей было выманить в Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.


Скриншот видео «Беларусь 1»

По его словам, идея выманить «российских наемников» в Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работу якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.

Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом. «Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил собеседник телеканала.

Вылет российских граждан из Беларуси был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.

В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Беларуси.

Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти. «У нас на самом высоком руководстве государства сидит „крыса“. Такая огромная „крыса“, явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — сообщил Богдан. Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спеслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.

Как сообщал в августе «Обозреватель», агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявлял, что к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» причастен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же сообщал и журналист Юрий Бутусов.

19 августа Служба безопасности Украины в Telegram-канале опровергла информацию об участии разведки в операции по «выманиванию россиян». Однако после открытия уголовного производства СБУ подвердила на суде, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Беларуси.

33 россиян задержали в Минске 29 июля. Изначально КГБ Беларуси назвала их наемниками из частной военной компании Вагнера и обвинила в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Киев заявил, что некоторые из россиян подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи. Однако 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Беларусь. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, идея выманить «российских наемников» в Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика