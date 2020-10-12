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В Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»
12.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За задержанием в Беларуси 33 россиян, которых считали бойцами ЧВК Вагнера, стоит украинская разведка. Их задачей было выманить в Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.
По его словам, идея выманить «российских наемников» в Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работу якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.
Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом. «Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил собеседник телеканала.
Вылет российских граждан из Беларуси был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.
В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Беларуси.
Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти. «У нас на самом высоком руководстве государства сидит „крыса“. Такая огромная „крыса“, явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — сообщил Богдан. Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спеслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.
Как сообщал в августе «Обозреватель», агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявлял, что к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» причастен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же сообщал и журналист Юрий Бутусов.
19 августа Служба безопасности Украины в Telegram-канале опровергла информацию об участии разведки в операции по «выманиванию россиян». Однако после открытия уголовного производства СБУ подвердила на суде, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Беларуси.
33 россиян
В конце августа президент Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Беларусь. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.
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По его словам, идея выманить «российских наемников» в Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого...
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