В Украине назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев»

Источник материала: Tut.by

За задержанием в Беларуси 33 россиян, которых считали бойцами ЧВК Вагнера, стоит украинская разведка. Их задачей было выманить в Украину «боевиков», принимавших участие в вооруженных действиях в Донбассе, однако операция провалилась. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.



Скриншот видео «Беларусь 1»

По его словам, идея выманить «российских наемников» в Украину возникла среди оперативников Главного управления разведки Министерства обороны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работу якобы в Венесуэле. Чтобы избежать подозрений, в группу принимали не только участников боевых действий в Донбассе.

Как утверждает Богдан, у спецслужб было все готово, чтобы самолет с россиянами приземлился под Киевом. «Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил собеседник телеканала.

Вылет российских граждан из Беларуси был запланирован на 24 июля. Однако на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в этот же день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за установившегося накануне перемирия в Донбассе.

В итоге украинская разведка, как утверждает Богдан, была вынуждена покупать «вагнеровцам» новые билеты и селить их в санаторий под Минском. Но за день до их вылета россиян задержал КГБ Беларуси.

Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством в высших кругах власти. «У нас на самом высоком руководстве государства сидит „крыса“. Такая огромная „крыса“, явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — сообщил Богдан. Он добавил, что после такого исхода операции в кадровом составе украинских спеслужб началась «зачистка» — их уволили, а затем возбудили уголовные дела.

Как сообщал в августе «Обозреватель», агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявлял, что к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» причастен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же сообщал и журналист Юрий Бутусов.

19 августа Служба безопасности Украины в Telegram-канале опровергла информацию об участии разведки в операции по «выманиванию россиян». Однако после открытия уголовного производства СБУ подвердила на суде, что собирала доказательную базу по россиянам перед их задержанием в Беларуси.

33 россиян задержали в Минске 29 июля. Изначально КГБ Беларуси назвала их наемниками из частной военной компании Вагнера и обвинила в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Киев заявил, что некоторые из россиян подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи. Однако 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Беларусь. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы.