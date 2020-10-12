ТАСС: главы МИД ЕС введут санкции против Лукашенко

Санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко договорились ввести главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник, 12 октября.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в европейских кругах.

Триггером для введения санкций стала тайная инаугурация Лукашенко, прошедшая 23 сентября. Вечером этого дня в Минске люди вышли на улицы на митинг протеста , на котором жестко действовали силовики.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии [президента] Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - заявил собеседник агентства.

Формально черный список дополнят позже, как и вступят в силу. «Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко», - заявил другой европейский дипломат.

По его словам, решение будет озвучено 15-16 октября на саммите Евросоюза. После этого МИД подготовит обновленный черный список, который вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

На процесс полной реализации процедуры может уйти до месяца. До заседания Совета ЕС на уровне глав МИД ряд стран сообщества предлагал воздержаться от адресных санкций против Александра Лукашенко, чтобы сохранить возможность для диалога с Минском.