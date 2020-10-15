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Канада внесла в санкционный список еще три десятка белорусских чиновников

15.10.2020 16:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канада ввела дополнительные санкции в отношении белорусских официальных лиц, значительно расширив их список. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.


Фото: unsplash.com

Как сообщается, санкции налагаются на белорусских чиновников в связи с серьезными и систематическими нарушениями прав человека. В обнародованном санкционном списке 31 человек, среди которых — бывший глава КГБ, а ныне госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, все четыре заместителя председателя КГБ, бывший генпрокурор Александр Конюк, представители МВД, а также девять членов ЦИК Беларуси.

Санкции предусматривают запрет для граждан Канады на операции с собственностью указанных в списке лиц, оказание им каких-либо финансовых или подобных услуг, а также запрет на въезд указанных лиц на территорию Канады.

В конце сентября Канада совместно с Великобританией уже вводила санкции в отношении белорусских граждан. Тогда в список попали восемь человек: Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, а также глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

 
 
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Канада ввела дополнительные санкции в отношении белорусских официальных лиц, значительно расширив их список.
 
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