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Канада внесла в санкционный список еще три десятка белорусских чиновников
15.10.2020 16:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канада ввела дополнительные санкции в отношении белорусских официальных лиц, значительно расширив их список. Об этом
Как сообщается, санкции налагаются на белорусских чиновников в связи с серьезными и систематическими нарушениями прав человека. В обнародованном санкционном списке 31 человек, среди которых — бывший глава КГБ, а ныне госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, все четыре заместителя председателя КГБ, бывший генпрокурор Александр Конюк, представители МВД, а также девять членов ЦИК Беларуси.
Санкции предусматривают запрет для граждан Канады на операции с собственностью указанных в списке лиц, оказание им каких-либо финансовых или подобных услуг, а также запрет на въезд указанных лиц на территорию Канады.
В конце сентября Канада совместно с Великобританией уже
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Канада ввела дополнительные санкции в отношении белорусских официальных лиц, значительно расширив их список.
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