Германия, Франция, Польша призвали провести новые выборы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

За национальный диалог в Беларуси, который откроет дорогу к проведению честных и свободных выборов, а также в поддержку гражданского общества, «по-прежнему находящегося под давлением», высказались министры иностранных дел стран Веймарского треугольника (Германия, Польша, Франция) на встрече в Париже 15 октября.



Фото: TUT.BY

В совместном заявлении Хайко Мааса, Збигнева Рау и Жана-Ива Ле Дриана, которое опубликовал МИД Германии, осуждаются насилие со стороны белорусских властей и произвольные аресты после президентских выборов, результаты которых не признал ЕС. Новые выборы должны пройти в соответствии с международными стандартами, в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, считают министры. Они поддерживают посредничество ОБСЕ для содействия национальному инклюзивному диалогу с белорусским обществом в целом, вновь призывают к освобождению всех политзаключенных и произвольно задержанных, тщательному расследованию всех нарушений прав человека и сотрудничеству в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Министры призывают Еврокомиссию разработать комплексный план экономической помощи демократической Беларуси. Кроме того, Франция и Германия выражают полную поддержку Польше и Литве в связи с отзывом их послов из Минска, а все три страны Веймарского треугольника гарантируют единый ответ Европы по этой проблеме.

Германия, Польша и Франции «полны решимости» поддержать белорусов, живущих как в стране, так и в изгнании, в их борьбе за демократию, прекращение насилия и репрессий, освобождение всех политзаключенных.

Комплекс мер поддержки гражданского общества будет охватывать независимые СМИ, правозащитников и женские организации. В рамках программы гражданского общества Германии «Расширение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России», которая открыта для Польши и Франции, будет выделен 1 млн евро для поддержки субъектов гражданского общества в Беларуси, отмечается в заявлении.

МИД Германии напоминает, что 12 октября министры иностранных дел стран ЕС выразили готовность расширить санкции в отношении белорусских властей, в том числе на Александра Лукашенко, если ситуация в стране не изменится.

Веймарский треугольник был создан в 1991 году министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции для координации внешней политики и стимулирования общеевропейской интеграции. Одной из целей было также историческое примирение трех стран. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в 2016 году.