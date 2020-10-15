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Алиев и Пашинян обозначили «красные линии» по Нагорному Карабаху
16.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Азербайджана не пойдут ни при каких условиях на признание независимости Нагорного Карабаха, здесь для Баку проходит «красная линия», об этом в интервью
«Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев. По его словам, в будущем на территории региона должны мирно жить и сосуществовать армянская и азербайджанская общины.
В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с РИА «Новости» также обозначил свою «красную черту». По его словам, Армения никогда не поступится правом на самоопределение.
«Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас черта, „красная черта“, за которую мы не можем перешагнуть», — сказал он.
Ранее Пашинян не исключал признания независимости Нагорного Карабаха. Он говорил, что этот вопрос есть в повестке правительства, но его необходимо обсуждать всему народу Армении. Алиев заявлял, что не верит в то, что кто-то решится признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. «В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — сказал он.
Активные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку заявлял, что перемирие наступит только после вывода из региона всех армянских военных. Ереван потребовал ухода Турции с Южного Кавказа. Именно она, по мнению Армении, помогает Азербайджану в силовых действиях. Баку и Анкара это отрицают.
9 октября при посредничестве России прошли 11-часовые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. Стороны договорились о перемирии, однако заявили о его несоблюдении в первые минуты после официального начала. 15 октября были вновь обстреляны окрестности Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха. Здесь взорвалось около восьми снарядов. Предыдущий обстрел фиксировали 11 октября.
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Ранее Пашинян не исключал признания независимости Нагорного Карабаха.
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