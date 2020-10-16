|
В пригороде Парижа обезглавлен школьный учитель. Полиция говорит о теракте
17.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пригороде на северо-западе Парижа неизвестный обезглавил учителя, после чего был застрелен полицией.
По данным местных СМИ, погибший в городке Конфлан-Сент-Онорин был учителем, который показал в классе карикатуру на пророка Мохаммеда. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Следствие по этому делу возглавил прокурор, занимающийся делами, связанными с террористической деятельностью.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, находившийся на пути в Марокко, немедленно возвращается в Париж.
Нападение произошло около 17.00 по местному времени вблизи школы.
Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщение о подозрительном человеке, бродившем вокруг здания.
Полицейские сначала обнаружили жертву, а затем и самого подозреваемого, который находился в 200 метрах от места преступления. На требование полиции сдаться он стал угрожать предметом, похожим на нож, и был застрелен.
В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.
Полиция рекомендовала местным жителям на время избегать этого места.
Сейчас в Париже проходит суд над обвиняемыми в причастности к нападению в 2015 году на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, которая опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда.
Три недели назад у здания, где раньше размещалась редакция журнала, пакистанец ранил двух человек, которых он, судя по всему, принял за сотрудников редакции.
TUT.BY: телеканал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие по этому делу возглавил прокурор, занимающийся делами, связанными с террористической деятельностью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)