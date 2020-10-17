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СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции, задержаны девять человек
17.10.2020 13:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предполагаемого убийцу учителя истории и географии во Франции зовут Абдулак Анзоров, сообщил телеканал BFM TV.
По данным канала, он 2002 года рождения и по национальности является чеченцем. BFM TV сообщил, что он приехал из Москвы во Францию в детстве вместе с семьей. РБК направил запрос в пресс-службу главы Чечни.
Канал уточняет, что предполагаемый преступник был известен полиции из-за правонарушений, но никогда не попадал в поле зрения правоохранителей как радикал.
По делу об убийстве учителя были задержаны девять человек, сообщает BFM TV, в том числе члены семьи предполагаемого убийцы, включая его родителей, деда и брата.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что предполагаемый преступник якобы разместил фотографию головы жертвы на своей странице в Twitter. Она сопровождалась подписью, в которой он пояснял, что «казнил» учителя, который «унизил пророка Мухаммеда», и называл жертву «псом ада». Сейчас аккаунт заблокирован.
Как
Убийство
По данным французских СМИ, перед нападением мужчина кричал: «Аллах Акбар». Они также сообщили, что учитель на одном из занятий на тему свободы слова демонстрировал изображения карикатур на пророка Мухаммеда. После этого ему начали поступать угрозы.
Президент Франции назвал нападение «характерным исламистским террористическим актом». Было возбуждено дело об убийстве, связанном с терроризмом и террористическими организациями.
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По данным BFM TV, его зовут Абдулак Анзоров, он чеченец по национальности и с ранних лет живет во Франции. Телеканал сообщал, что ему было 18 лет и он не был...
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