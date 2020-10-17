ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США впервые за 67 лет казнят женщину

17.10.2020 19:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США казнят 52-летнюю Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Об этом сообщил Минюст США.

В 2004 году Монтгомери приехала к жительнице штата Миссури Бобби Джо Стиннетт под предлогом покупки щенка. Она задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее ребенка.

Монтгомери признала вину в преступлении. В суде ее адвокаты утверждали, что у нее были галлюцинации и синдром ложной беременности (псевдоциез), пишет Associated Press.

В 2007 году Монтгомери приговорили к смертной казни за похищение, которое привело к смерти. Женщину казнят в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию. Казнь назначена на 8 декабря.

Преступление Монтгомери относится к категории федеральных; наказание за такие преступления входит в компетенцию федеральных властей страны. Смертная казнь на федеральном уровне возобновилась в США в июле 2020 года после 17-летнего перерыва. Как пишет Reuters, Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральным правительством с 1953 года. Казни женщин на уровне властей штатов проходили и после 1953-го.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2004 году Монтгомери приехала к жительнице штата Миссури Бобби Джо Стиннетт под предлогом покупки щенка. Она задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее...
 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции, задержаны девять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика