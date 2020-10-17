В США впервые за 67 лет казнят женщину

Источник материала: Tut.by

В США казнят 52-летнюю Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Об этом сообщил Минюст США.

В 2004 году Монтгомери приехала к жительнице штата Миссури Бобби Джо Стиннетт под предлогом покупки щенка. Она задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее ребенка.

Монтгомери признала вину в преступлении. В суде ее адвокаты утверждали, что у нее были галлюцинации и синдром ложной беременности (псевдоциез), пишет Associated Press.

В 2007 году Монтгомери приговорили к смертной казни за похищение, которое привело к смерти. Женщину казнят в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию. Казнь назначена на 8 декабря.

Преступление Монтгомери относится к категории федеральных; наказание за такие преступления входит в компетенцию федеральных властей страны. Смертная казнь на федеральном уровне возобновилась в США в июле 2020 года после 17-летнего перерыва. Как пишет Reuters, Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральным правительством с 1953 года. Казни женщин на уровне властей штатов проходили и после 1953-го.