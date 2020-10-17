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В США впервые за 67 лет казнят женщину
17.10.2020 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США казнят 52-летнюю Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Об этом сообщил Минюст США.
В 2004 году Монтгомери приехала к жительнице штата Миссури Бобби Джо Стиннетт под предлогом покупки щенка. Она задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее ребенка.
Монтгомери признала вину в преступлении. В суде ее адвокаты утверждали, что у нее были галлюцинации и синдром ложной беременности (псевдоциез),
В 2007 году Монтгомери приговорили к смертной казни за похищение, которое привело к смерти. Женщину казнят в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию. Казнь назначена на 8 декабря.
Преступление Монтгомери относится к категории федеральных; наказание за такие преступления входит в компетенцию федеральных властей страны. Смертная казнь на федеральном уровне
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В 2004 году Монтгомери приехала к жительнице штата Миссури Бобби Джо Стиннетт под предлогом покупки щенка. Она задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее...
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