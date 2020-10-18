В Нагорном Карабахе объявили гуманитарное перемирие

Источник материала: Tut.by

В Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие. Об этой договоренности объявили в субботу МИД Азербайджана и Армении.



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Как отметили во внешнеполитических ведомствах двух республик, «данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года».

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Как сообщил МИД РФ, «в ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях». Также «подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Обострение в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Неделю назад в результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций на уровне глав МИД Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11.00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Кроме этого, Баку и Ереван договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ «приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования» ситуации в Нагорном Карабахе. Однако позднее режим перемирия был нарушен.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.