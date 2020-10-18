«Октябрьский сюрприз». Накануне выборов штаб Трампа нашел новый компромат на Байдена

Источник материала: Tut.by

Кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена вновь обвинили в коррупционных связях в Украине. Что не так в этой истории?



Фото: Reuters

По давней традиции накануне президентских выборов в США обязательно появляется «сенсационный компромат» на одного из претендентов. Это правило за две с половиной недели до дня голосования подтвердила поддерживающая республиканцев газета New York Post, опубликовав личную переписку Хантера Байдена — сына претендента на президентский пост от Демократической партии Джо Байдена.

Младший сын бывшего вице-президента США в свое время был членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma с зарплатой в 50 тысяч долларов в месяц.

По версии издания, эту должность Байден-младший использовал, чтобы обеспечить для украинских бизнесменов доступ к своему отцу, курировавшему в администрации президента Барака Обамы в том числе и финансовую помощь Украине.

В чем уличили Байдена?

Как утверждает New York Post, компрометирующие бывшего вице-президента США документы были найдены в ноутбуке, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Дэлавер в апреле 2019 года. Хозяин фирмы не смог точно указать, был ли владельцем компьютера Хантер Байден, но заявил, что на ноутбуке была наклейка благотворительного фонда «Beau Biden Foundation», названного в честь умершего старшего сына экс-вице-президента.

Ноутбук, поврежденный водой, из ремонта так и не забрали, и владелец мастерской, как утверждает издание, изучил содержание жесткого диска, а затем сообщил об этом в ФБР и связался с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, передав ему все собранные данные.

Всего на жестком диске находились почти 25 тысяч фотографий, в том числе и откровенно сексуальных, а также более 11 550 сообщений электронной почты, имеющих отношение к работе Бадена-младшего в украинской энергетической компании Burisma и китайской корпорации CEFC China Energy Co.

В электронной переписке, опубликованной New York Post, утверждается, что в апреле 2015 года Хантер Байден организовал встречу своего отца с топ-менеджером украинской энергетической компании Вадимом Пожарским.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе», — говорится в опубликованном письме.

До этого, в мае 2014 года, Пожарский также просит Хантера Байдена посоветовать, «как он мог бы использовать свое влияние» в интересах компании.

Эта встреча, по версии New York Post, произошла за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента Байден настаивал на увольнении Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины. Как утверждали во время слушаний в Конгрессе республиканцы, в это время гепрокурор инициировал расследование в отношении компании Burisma и вице-президент США по настоянию собственного сына использовал свое влияние для того, чтобы прекратить дело.

Сам Байден объяснял, что администрация Соединенных Штатов и лидеры европейских стран считали Шокина коррумпированным чиновником, чья деятельность мешает проведению реформ на Украине.

Почему соцсети заблокировали компромат?

Сразу же после публикации, которую газета New York Post назвала «сенсационной», крупнейшие соцсети, включая Facebook и Twitter, заблокировали распространение статьи, утверждая, что материал не прошел необходимую проверку.

Выступая на митингах своих сторонников, президент Трамп постоянно упоминал о том, что его оппонент Джо Байден использовал свою должность, пытаясь помочь сыну Хантеру в различных бизнес-проектах. Начать уголовное расследование в отношении экс-вице-президента он просил президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора летом 2019 года, что стало поводом для начала процедуры импичмента в Конгрессе.

Владелец газеты New York Post Руперт Мердок известен как давний стронник Дональда Трампа, а само издание неизменно поддерживает республиканцев. В публикации нет никаких подтверждений того, что опубликованная переписка является аутентичной, да и сам владелец мастерской в интервью не смог подтвердить, что его клиентом мог быть Байден-младший.



Фото: Reuters

К тому же один из авторов материала ранее работала продюсером у ведущего телеканала Fox Шона Хэннити, считающегося одним из личных друзей президента Трампа. Телеканал также принадлежит Руперту Мердоку и не скрывает своих симпатий к республиканцам.

В прошлом году, согласно источникам Washington Post, представители разведсообщества США предупреждали Белый дом о том, что российская разведка использует Рудольфа Джулиани для распространения дезинформации о Байдене. Основной источник информации личного адвоката Трампа, депутат украинской Рады Андрей Деркач, был внесен в санкционный список минфином США как агент правительства РФ.

Представитель избирательного штаба Байдена Эндрью Бэйтс заявил, что в списке встреч бывшего вице-президента нет никаких упоминаний о переговорах с представителями компании Burisma.

«Мы проверили список официальных встреч Джо Байдена в это время, и никаких встреч, о которых упоминает New York Post, никогда не было», — сказал он.

Политтехнологи кампании Трампа, впрочем, не особенно скрывали, что новый компромат на Джо Байдена подготовили именно они.

В сентябре бывший советник президента США Стив Бэннон в интервью голландскому телеканалу посоветовал ожидать некоей политической сенсации.

«Вы это увидите, просто подождите», — сказал Бэннон, уточнив, что в его распоряжении находится личная переписка сына бывшего вице-президента США.