Саркисян: Армения признает Карабах, если будет ясно, что Азербайджан не идет на диалог

Источник материала: Tut.by

Ереван будет готов признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку в решении этой проблемы не будет идти путем диалога. С таким утверждением выступил президент Армении Армен Саркисян.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха». — сказал Саркисян в опубликованном в воскресенье интервью газете «Коммерсантъ» , добавив, что готов сделать все, что от него зависит, чтобы процесс перемирия начался.

«Вот если азербайджанская сторона объявит, что они готовы к перемирию и готовы дальше вести переговоры, тогда надежда есть. <…> В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война», — предупредил армянский лидер.

Он напомнил, что Верховный совет Республики Армения проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, когда этот вопрос был поднят на референдуме незадолго до распада СССР, однако затем признание было приостановлено. «Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: «Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха», — пояснил Саркисян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако позднее режим перемирия был нарушен. 17 октября внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 по минскому времени 17 октября).