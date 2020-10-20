ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская обратилась к силовикам: «Поголовной люстрации не будет»

20.10.2020 12:11 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 октября в обращении к сотрудникам силовых структур.

Она напомнила, что 25 октября объявлен Народный ультиматум.

«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.

Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму.

Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого», - заявила Тихановская.

По ее словам, ответственность за преступления против белорусов понесут только те, кто их совершал.

«Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней», - напомнила она.

Напомним, Светлана Тихановская 13 октября выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Еврокомиссия представила проект режима санкций за нарушения прав человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика