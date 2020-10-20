Тихановская обратилась к силовикам: «Поголовной люстрации не будет»

Сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 октября в обращении к сотрудникам силовых структур.

Она напомнила, что 25 октября объявлен Народный ультиматум.

«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.

Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму.

Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого», - заявила Тихановская.

По ее словам, ответственность за преступления против белорусов понесут только те, кто их совершал.

«Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней», - напомнила она.