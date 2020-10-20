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Тихановская обратилась к силовикам: «Поголовной люстрации не будет»
20.10.2020 12:11 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.
Об этом
Она напомнила, что 25 октября объявлен Народный ультиматум.
«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.
Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму.
Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого», - заявила Тихановская.
По ее словам, ответственность за преступления против белорусов понесут только те, кто их совершал.
«Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней», - напомнила она.
Напомним, Светлана Тихановская 13 октября
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Сотрудники силовых структур не несут ответственности за преступные действия своего начальства. Ответственность несут только те, кто совершал преступления.
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