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Экс-президент Украины назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

21.10.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов.


Фото: Reuters

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.

По его словам, процесс реинтеграции Донбасса должен состоять из четырех этапов:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях;
  • формирование исполнительной власти на этих территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

В августе Кравчук назвал условие для завершения войны на Донбассе. По его словам, чтобы добиться мира в регионе, нужно перейти к практическим шагам, например, обмену пленными, а не обвинять друг друга и развивать ненужные дискуссии. «Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — сказал он.

По мнению Кравчука, когда жители Донбасса увидят, как жизнь начинает меняться, прекратятся «общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал». Среди практических решений, которые пора принимать, он назвал создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны и решение вопросов безопасности.

 
 
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«Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», -...
 
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