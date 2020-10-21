Часть заложников в захваченном в Грузии банке освобождены, но ситуация продолжает развиваться

Источник материала: Tut.by

Часть заложников в захваченном в грузинском городе Зугдиди банке освобождены. Телекомпания «Рустави-2» сообщила, что захвативший заложников мужчина, предположительно, направляется к месту, где приземлился вертолет. По данным телекомпании, он удерживает троих человек.



Кадр: 1tv.ge

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов передали захватившему заложников мужчине денежную сумму.

Ираклий Кварацхелия, заложник, который выходил на связь с грузинским телевидением, некоторое время назад написал на своей странице в фейсбуке, что все, кроме троих заложников, освобождены. По его словам, представитель полиции принес деньги, и они вместе с грабителем покинут здание через несколько минут.

Тем временем на кадрах, показанных по грузинскому ТВ, видно, как из здания банка выводят женщин. Комментарии они не дают. В самом здании находятся представители правоохранительных органов. Территория по-прежнему огорожена. Но МВД пока также не комментирует ситуацию.

Захват заложников: как это было

Противостояние в центре Зугдиди, где филиал Банка Грузии был окружен полицией и спецназом, продолжалось больше пяти часов.

Полиция получила уведомление о вооруженном нападении на банк и захвате заложников в 14.21 по местному времени.

Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами «Мтавари Архи» и TV «Пирвели».

Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.

На кадрах были видны женщины и мужчины, которые сидят на полу, а также вооруженный мужчина в маске и камуфляже. Всего, по словам Кварацхелии, в заложниках оставалось 18 человек.

По другим сообщениям, всего заложников было 19. Позже три женщины из числа заложников были отпущены.

Нападавший требовал 500 тысяч долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности.