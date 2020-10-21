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Часть заложников в захваченном в Грузии банке освобождены, но ситуация продолжает развиваться
22.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часть заложников в захваченном в грузинском городе Зугдиди банке освобождены. Телекомпания «Рустави-2» сообщила, что захвативший заложников мужчина, предположительно, направляется к месту, где приземлился вертолет. По данным телекомпании, он удерживает троих человек.
Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов передали захватившему заложников мужчине денежную сумму.
Ираклий Кварацхелия, заложник, который выходил на связь с грузинским телевидением, некоторое время назад написал на своей странице в фейсбуке, что все, кроме троих заложников, освобождены. По его словам, представитель полиции принес деньги, и они вместе с грабителем покинут здание через несколько минут.
Тем временем на кадрах, показанных по грузинскому ТВ, видно, как из здания банка выводят женщин. Комментарии они не дают. В самом здании находятся представители правоохранительных органов. Территория по-прежнему огорожена. Но МВД пока также не комментирует ситуацию.
Захват заложников: как это было
Противостояние в центре Зугдиди, где филиал Банка Грузии был окружен полицией и спецназом, продолжалось больше пяти часов.
Полиция получила уведомление о
Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами «Мтавари Архи» и TV «Пирвели».
Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.
На
По другим сообщениям, всего заложников было 19. Позже три женщины из числа заложников были отпущены.
Нападавший требовал 500 тысяч долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности.
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Часть заложников в захваченном в грузинском городе Зугдиди банке освобождены.
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