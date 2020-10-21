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Папа римский Франциск высказался за легализацию однополых союзов

22.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо» о нем самом, премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме, сообщает ABC.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявил Франциск.

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.

В сентябре 2020 года в одном из интервью Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и секса «исходит напрямую от Бога». Он выразил мнение, что осуждение любых удовольствий со стороны церкви было неправильным пониманием христианской морали.

 
 
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Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов.
 
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