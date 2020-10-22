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Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения фигурантам, после заседания произошли столкновения
22.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шевченковский районный суд города Киева в среду, 21 октября, продлил меру пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Об этом со ссылкой на заседание суда сообщает
По информации издания, Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Кузьменко -под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь оставили залог.
После заседания у здания суда произошли столкновения. Как
По словам полицейских, они провели с гражданами «разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок», но те не отреагировали на их просьбу.
«Зато стали курить и бросать файеры, петарды, камни и палки в сторону правоохранителей. Чтобы обеспечить проезд служебного транспорта правоохранители оттеснили блокировщиков и сделали коридор для проезда спецавтомобиля», — говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя») УК Украины.
Как сообщил с места событий корреспондент
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
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После заседания под зданием суда произошли столкновения, в ходе которых, по данным СМИ, пострадали двое человек.
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