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Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения фигурантам, после заседания произошли столкновения

22.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шевченковский районный суд города Киева в среду, 21 октября, продлил меру пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Об этом со ссылкой на заседание суда сообщает «Украинская правда».


Кадр: пресс-служба Нацполиции Украины

По информации издания, Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Кузьменко -под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь оставили залог.

После заседания у здания суда произошли столкновения. Как рассказали в столичном управлении полиции, «группа активистов блокировала выезд служебного транспорта с территории Шевченковского суда».

По словам полицейских, они провели с гражданами «разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок», но те не отреагировали на их просьбу.

«Зато стали курить и бросать файеры, петарды, камни и палки в сторону правоохранителей. Чтобы обеспечить проезд служебного транспорта правоохранители оттеснили блокировщиков и сделали коридор для проезда спецавтомобиля», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя») УК Украины.

Как сообщил с места событий корреспондент «Радио Свобода», в ходе столкновений пострадали как минимум двое человек. Одного забрала скорая, у другого наблюдалась травма головы, но его не госпитализировали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

 
 
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После заседания под зданием суда произошли столкновения, в ходе которых, по данным СМИ, пострадали двое человек.
 
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