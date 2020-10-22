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В Грузии освободили всех заложников. Захватчика банка еще ищут
22.10.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В результате специальной операции, все заложники из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди были освобождены. Об этом
«Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в МВД.
Ведомство также сообщает, что продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.
Напомним, накануне вооруженный мужчина
Нападавший требовал 500 тысяч долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности. По данным местных СМИ, захватчику передали деньги и он
МВД также сообщило также, что в результате переговоров в течение дня удалось освободить 43 человека, которых злоумышленник удерживал в банке.
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«Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - заявили в МВД.
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