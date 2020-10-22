В Грузии освободили всех заложников. Захватчика банка еще ищут

Источник материала: Tut.by

В результате специальной операции, все заложники из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди были освобождены. Об этом сообщила пресс-служба полиции.



Кадр: 1tv.ge

«Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в МВД.

Ведомство также сообщает, что продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.

Напомним, накануне вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди и взял заложников. Полиция и спецназ больше пяти часов проводили спецоперацию по их освобождению.

Нападавший требовал 500 тысяч долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности. По данным местных СМИ, захватчику передали деньги и он покинул банк с тремя заложниками. Один из них — начальник управления местной полиции.

МВД также сообщило также, что в результате переговоров в течение дня удалось освободить 43 человека, которых злоумышленник удерживал в банке.