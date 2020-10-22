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Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей

22.10.2020 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в среду, 21 октября, сообщил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Этими данными Москва и Тегеран могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, «вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии».


Трамп ранее неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги выборов могут быть сфальсифицированы. Фото: Flickr / The White House

Иран, по словам Рэтклиффа, уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал некоторым американским гражданам мейлы с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту Дональду Трампу. Кроме того, Иран, по словам главы спецслужбы, стал распространять видеоролик с недостоверной информацией о механизме удаленного голосования по почте с целью сделать его уязвимым для манипуляций из-за рубежа.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы. При этом глава Белого дома не приводил каких-либо доказательств, подкрепляющих эту версию.

Кроме того, президент, несмотря на критику соратников, несколько раз заявлял, что не может гарантировать передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену в случае проигрыша. «Мы хотим очень мирной передачи власти, но не намерены становиться жертвами обмана», — заявил американский лидер в конце сентября. Трамп подчеркивал, что помешать его победе могут лишь фальсификации.

Джон Рэтклифф, которого Трампу удалось в мае со второй попытки выдвинуть на пост главы Нацразведки, считается человеком президента. Он известен главным образом своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможными связями Трампа с Кремлем. В частности, он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.

 
 
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Джон Рэтклифф, которого Трампу удалось в мае со второй попытки выдвинуть на пост главы Нацразведки, считается человеком президента. Он известен главным образом...
 
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