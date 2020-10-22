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В Москве предотвратили теракт

22.10.2020 17:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.

В оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

 
 
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ФСБ задержала 21-летнего уроженца Центральной Азии, готовившего взрыв в одном из зданий органа власти в столице.
 
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