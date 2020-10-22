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В МВД Грузии подтвердили, что захватившему заложников в банке передали деньги. Он требовал 500 тысяч долларов

22.10.2020 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил журналистам, что преступнику, захватившему заложников в банке Зугдиди, были переданы деньги. Его слова приводит грузинский телеканал "Рустави 2".


Кадр: 1tv.ge

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, ни он сам, ни государство не могут оценить человеческую жизнь в денежном эквиваленте, однако он также отметил, что пока не может говорить о деталях спецоперации и расследования.

— Для меня лично и для нашего правительства нет суммы, в которую можно оценить человеческую жизнь, будь то 10 миллионов, 100 миллионов, это не имеет большого значения. Принимайте это в расчет. Какая разница, сколько он взял? Скрывать нечего, были разговоры о полумиллионе долларов, и мы над этим работали, — сказал Вахтанг Гомелаури.

Напомним, в среду вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди и взял заложников. Полиция и спецназ больше пяти часов проводили спецоперацию по их освобождению.

Нападавший требовал 500 тысяч долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности. По данным местных СМИ, захватчику передали деньги, и он покинул банк с тремя заложниками. Один из них — начальник управления местной полиции.

В итоге всех заложников удалось освободить, однако нападавшего пока не удалось задержать — идут его интенсивные поиски.

 
 
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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил журналистам, что преступнику, захватившему заложников в банке Зугдиди, были переданы деньги.
 
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