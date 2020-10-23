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Суд в Польше запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода - это причина 98% всех абортов в стране

23.10.2020 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона 1993 года, позволявшего проводить аборты в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания, сообщает Polskie Radio.


Фото: Reuters

За решение проголосовали 11 судей Конституционного суда, еще двое выступили против, пишет Associated Press. Суд удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырех партий, в том числе от правящей консервативной партии «Право и справедливость».

Спустя несколько часов после того, как судьи объявили свое решение, сотни людей вышли на акцию протеста к Конституционному суду, нарушив антиковидные ограничения, после чего прошли к офису партии «Право и справедливость».

В правящей партии заявили, что подготовят новый закон для поддержки женщин.

В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Как пишет BBC News, отказ прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода означает фактически полный запрет абортов в стране. Положением, признанным неконституционным, объясняли 98% всех легальных абортов в Польше.

В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт в другой стране.

 
 
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В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт...
 
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