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Суд в Польше запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода - это причина 98% всех абортов в стране
23.10.2020 07:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона 1993 года, позволявшего проводить аборты в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания, сообщает
За решение проголосовали 11 судей Конституционного суда, еще двое выступили против,
Спустя несколько часов после того, как судьи объявили свое решение, сотни людей вышли на акцию протеста к Конституционному суду, нарушив антиковидные ограничения, после чего прошли к офису партии «Право и справедливость».
В правящей партии заявили, что подготовят новый закон для поддержки женщин.
В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Как
В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт в другой стране.
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Суд в Польше запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода - это причина 98% всех абортов в стране
В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт...
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