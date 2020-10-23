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Песков оценил возможность диалога между Беларусью и Европой и отношения между Москвой и Минском
23.10.2020 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны Европы сами лишили себя возможности вести диалог с Беларусью, так как сочли президента страны Александра Лукашенко нелегитимным. Такое мнение в эфире программы «Большая игра» на Первом канале
По мнению Пескова, санкции, введенные против высшего белорусского народа, мешают общению сторон.
«Как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить», — заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского президента считает, что в отношениях с Беларусью вряд ли кто-то сможет достичь той глубины, которая сегодня существует между Москвой и Минском.
Песков добавил, что суть конкуренции заключается в том, что если какая-то страна готова предложить Беларуси такое же экономическое сотрудничество и отношения взаимозависимости и взаимной выгоды, как Россия, то существует шанс, чтобы в этой конкуренции занимать некие лидирующие позиции.
При этом Песков добавил, что между Москвой и Минском сложились глубокие союзнические отношения во всех планах, и до этого уровня сейчас сложно подняться какой-либо третьей стране.
ЕС не признал официальные результаты прошедших в Беларуси президентских выборов и
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Пресс-секретарь российского президента считает, что в отношениях с Беларусью вряд ли кто-то сможет достичь той глубины, которая сегодня существует между Москвой и...
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