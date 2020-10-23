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Песков оценил возможность диалога между Беларусью и Европой и отношения между Москвой и Минском

23.10.2020 08:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Европы сами лишили себя возможности вести диалог с Беларусью, так как сочли президента страны Александра Лукашенко нелегитимным. Такое мнение в эфире программы «Большая игра» на Первом канале выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Фото: Reuters

По мнению Пескова, санкции, введенные против высшего белорусского народа, мешают общению сторон.

«Как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского президента считает, что в отношениях с Беларусью вряд ли кто-то сможет достичь той глубины, которая сегодня существует между Москвой и Минском.

Песков добавил, что суть конкуренции заключается в том, что если какая-то страна готова предложить Беларуси такое же экономическое сотрудничество и отношения взаимозависимости и взаимной выгоды, как Россия, то существует шанс, чтобы в этой конкуренции занимать некие лидирующие позиции.

При этом Песков добавил, что между Москвой и Минском сложились глубокие союзнические отношения во всех планах, и до этого уровня сейчас сложно подняться какой-либо третьей стране.

ЕС не признал официальные результаты прошедших в Беларуси президентских выборов и ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц за фальсификации их результатов и насилие в отношении белорусских граждан. Позже Евросоюз заявил о подготовке второго санкционного пакета, в который войдут персональные ограничения в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также обещал выделить средства для поддержки пострадавших от действий силовиков и представителей гражданского общества.

 
 
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Пресс-секретарь российского президента считает, что в отношениях с Беларусью вряд ли кто-то сможет достичь той глубины, которая сегодня существует между Москвой и...
 
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