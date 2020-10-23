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Секретные жертвы войны: как оценить потери Азербайджана в Карабахе?
23.10.2020 14:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Русская служба Би-би-си обнаружила на военном кладбище промышленного азербайджанского города Мингечаур 26 свежих могил военных, погибших за время войны в Карабахе. Азербайджан не разглашает свои потери в этом конфликте, но могилы в 100-тысячном городе дают примерное представление о масштабах потерь Баку.
В день, когда госсекретарь США Майк Помпео проводит переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, предлагая им дипломатические способы разрешения конфликта, мы узнаем новые данные о потерях в этой войне.
«Все нормально»
В среду, 21 октября, на военном кладбище Мингечаура хоронили 27-летнего Эльмана Алиева. Он пошел на фронт добровольцем, служил снайпером в пехоте.
Дядя Эльмана Алиева стоит у ворот кладбища с портретом племянника в руках и азербайджанским флагом. Он в растерянности озирается по сторонам. Во время разговора спускает на подбородок медицинскую маску.
«Он служил за своих», — краткими предложениями говорит мужчина. Иногда кидает взгляды на других своих племянников — братьев Алиева, которые курят в сторонке. Они тоже стоят с азербайджанскими флагами в руках.
На просьбу рассказать, каким человеком был Эльман Алиев, мужчина немного теряется: «Все нормально, довольный был. Ну и, конечно, добрый».
Мать Эльмана добавляет, что ее сын был сильным и смелым, увлекался спортом. У Эльмана Алиева была девушка, и, по словам матери, он очень хотел жениться, но не успел: началась война, и он в числе первых записался добровольцем и ушел на фронт.
На могилах таких людей, как Эльман, стоят корзинки, обтянутые тканью светлых тонов: это значит, что погибший до войны собирался жениться, но не успел.
Мать Эльмана добавляет, что сын погиб под артобстрелом в Тертерском районе. Это один из участков линии соприкосновения, где азербайджанская армия вела активное наступление. В начале октября о взятии села Талыш в Тертерском районе
26
Могила Эльмана Алиева — одна из 26 свежих могил на этом кладбище. Столько здесь похоронили с момента обострения карабахского конфликта. В Азербайджане люди, погибшие во время карабахской войны, считаются героями. Во многих городах страны есть отдельные кладбища именно для таких погибших. Быть похороненным здесь — большая честь для семьи.
Военное кладбище в Мингечауре — одно из таких. Даты смерти на памятниках отражают всю историю карабахского конфликта: от полномасштабных боевых действий в начале 1990-х годов до «четырехдневной войны» в 2016 году. Первая могила в 2020 году появилась буквально через несколько дней после начала этой фазы обострения военного конфликта — она находится в одном ряду со «старыми» могилами.
С тех пор — с конца сентября — появился целый ряд новых могил. На большинстве из них нет дат смерти.
Когда на военном кладбище проходят похороны, территорию оцепляет полиция, пускают только родных и знакомых. Но по окончании церемонии на место начинают приходить простые люди — они тоже оставляют цветы.
Женщина, бродившая по кладбищу, рассказала Би-би-си: «У меня никто тут не лежит, никто из этих ребят мне не сын по крови, но все они — наши сыновья, все — наши погибшие герои. Я сама родом из Карабаха, выросла там. И мне очень жаль, что парни гибнут в этой войне, но они герои, и их кровь пролилась не зря. Мы верим в победу и ждем, что снова сможем ходить по своей земле в Карабахе».
На кладбище приходят и молодые люди призывного возраста, подолгу стоят у могил. Они говорят, что здесь лежат их сослуживцы, но больше на вопросы журналистов не отвечают: «Сейчас военное время…».
Имена некоторых людей, похороненных здесь, ранее появлялись в открытых источниках, другие же публикуются впервые.
Среди похороненных на кладбище — Шахмар Сеидов. Вот что
Рядом лежит Кянан Абдуллаев, которого в соцсетях вспоминает его товарищ Исмаил Абдурахманов: «Дорогой брат, до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет, несколько дней назад разговаривали, сегодня (16 октября) внезапно отправляем тебя в последний путь, невыносимая ноша. Пусть Господь дарует терпение твоей семье и близким». В комментариях о Кянане пишут как о «позитивном товарище по работе» и «небесном человеке».
Неподалеку — могила Ниязи Искендерова. В прошлом году человек с таким же именем и очень похожий внешне на Искендерова
Конфиденциально
Азербайджан периодически
В интервью российскому Первому каналу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что на данный момент информация о потерях является конфиденциальной. «Об этом будет проинформирована азербайджанская общественность после окончания активной фазы боевых действий», — заявил Алиев.
При этом министерство обороны Армении утверждает, что с 27 сентября по 20 октября Азербайджан потерял 6309 человек. Независимого подтверждения этой информации нет.
Мингечаур — четвертый по величине город Азербайджана, здесь живет чуть больше ста тысяч человек. 26 могил военных, похороненных с начала обострения конфликта, корреспонденты Би-би-си увидели на местном кладбище 21 октября.
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Азербайджан периодически обвиняет Армению в преуменьшении числа потерь или сокрытии информации. При этом Баку вообще не дает данных о погибших в ходе боевых...
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