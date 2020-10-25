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Страны ЕС этой ночью перешли на зимнее время - в последний раз

25.10.2020 11:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 25 октября. Стрелки часов перевели на 1 час назад.


Фото: unsplash.com

В последнее воскресенье октября на зимнее время перешли все европейские страны, Египет, Израиль, Тунис и многие другие государства. Разница во времени с Литвой, Латвией и Украиной с 25 октября будет составлять один час, с Польшей — два часа.

Напомним, весной и осенью стрелки часов в Беларуси переводили на протяжении 19 лет — с 1992 по 2011 год. В 2011-м Россия перешла на единое время, и наша страна последовала ее примеру. Однако 1 июля 2014 года Госдума РФ приняла решение вернуть в страну зимнее время. Беларусь в свою очередь отказалась от перевода стрелок часов. Получается, у нас с Москвой нет разницы во времени, хотя наши соседи живут по зимнему, а мы — по летнему. Обе столицы находятся в часовом поясе UTC +3.

Как рассказывал TUT.BY заведующий кафедрой нормальной физиологии Гродненского медицинского университета Виктор Зинчук, с тех пор как минские часы совпали с московскими и на 2 часа опередили варшавские, наш световой период перестал соответствовать световому периоду региона. Соотношение световой и темновой фазы суток воздействует на выработку гормона мелатонина, который в свою очередь влияет на биоритмы в организме человека. Жизнь в летнем времени чревата нарушением биоритмов, или десинхронозом, объяснял Виктор Зинчук.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября — на час назад.

Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время — и в последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут 28 марта 2021 года.

 
 
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