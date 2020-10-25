Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года

Источник материала: Tut.by

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом в субботу на своем официальном сайте сообщила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).



Изображение носит иллюстративный характер. Термоядерное испытание Castle Romeo, 27 марта 1954, атолл Бикини. Изображение: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization / Flickr

«Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», — говорится в заявлении. Последней страной, ратифицировавшей договор, в субботу стал Гондурас. За день до него договор ратифицировали Ямайка и Науру. Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

В сообщении на сайте подчеркивается, что до принятия ДЗЯО ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, не запрещенным в рамках международного права, несмотря на «катастрофические гуманитарные последствия».

«Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено, — заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

ICAN представляет собой коалицию общественных организаций более чем из 100 стран. В 2017 году она была удостоена Нобелевской премии мира «за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия».