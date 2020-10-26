Эрдоган оскорбил Макрона после убийства учителя под Парижем. Франция отзывает посла в Турции

Источник материала: Tut.by

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций, после того как турецкий президент Реджеп Эрдоган оскорбительно высказался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.



Фото: Reuters

Эрдоган сказал, что Макрону нужно проверить, здоров ли он психически, в ответ на недавние заявления французского президента в защиту светского государства и обещания бороться с радикальным исламом.

Макрон выступил с пылкой речью после убийства французского учителя Самюэля Пати, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. Он пообещал, что Франция не откажется от карикатур.

«Он был убит именно за то, что воплощал собой Республику, — сказал Макрон. — Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат».

Исламская традиция строго запрещает изображать пророка Мухаммеда, как и Аллаха.

Однако лаицизм (laïcité) — то есть нерелигиозность — один из существенных принципов французского национального самосознания. Французские власти считают, что ущемление свободы слова в угоду чувствам определенного сообщества подорвет единство страны.

Отвечая на развернутую Макроном кампанию в защиту светских ценностей, которая началась еще до убийства Самюэля Пати, Эрдоган в своем публичном выступлении задал вопрос: «Что за проблема у человека по имени Макрон с исламом и с мусульманами?»

«Макрону надо проверить, здоров ли он психически. Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя подобным образом по отношению к миллионам людей, живущих у него в стране, но принадлежащих другой вере?» — добавил турецкий президент.

После этих заявлений Эрдогана представитель французского президента сообщил агентству Франс-Пресс, что посол Франции отозван из Турции для консультаций и встречи с Макроном.



Фото: Reuters

«Слова президента Эрдогана недопустимы. Грубость и неумеренность — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган сменил направление своей политики, потому что она опасна во всех отношениях», — сказал представитель президента Франции.

Эрдоган ревностный мусульманин, и он сделал ислам частью государственной политики Турции после того, как его Партия справедливости и развития пришла к власти в 2002 году.

Эта дипломатическая перебранка еще больше усугубила разлад в отношениях между двумя странами — союзниками по НАТО, однако расходящимися во взглядах по целому ряду геополитических проблем, таких как гражданские войны в Сирии и Ливии, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха.

Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября в предместье Парижа, возле школы, где он преподавал. Его убийца чеченского происхождения, 18-летний Абдулла Анзоров, был застрелен полицейскими вскоре после этого нападения.

По делу об убийстве французского учителя обвинения предъявлены семерым подозреваемым, двое из которых — учащиеся. Подростки за деньги указали на учителя убийце, который сказал им, что заставит Пати извиниться на камеру.

В 2015 году 12 человек — большая часть из них сотрудники журнала — были убиты исламскими экстремистами во время нападения на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, напечатавший карикатуры на исламского пророка.

В начале октября президент Макрон описал ислам как религию, «находящуюся в кризисе», и объявил о планах ужесточить законы, нацеленные на борьбу «с исламским сепаратизмом во Франции».

По его словам, часть примерно 6 млн проживающих во Франции мусульман хотят сформировать свое «контр-общество».

Некоторая часть мусульманского сообщества, проживающая в странах Западной Европы, обвиняет Макрона в попытке подавить ислам и заявляет, что развернутая им кампания легитимизирует исламофобию.