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В Польше противники запрета абортов перекрыли дороги

27.10.2020 08:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше пятый день не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В понедельник, 26 октября, они охватили, по словам организаторов из числа защитников прав женщин, около 150 городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. Агентства сообщают о том, что многие участники акций сняли с себя верхнюю одежду и держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку.


Фото: Reuters

Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с правыми демонстрантами — чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ. В Кракове протесты прошли под лозунгом «Это война».

По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек — в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах, передает агентство Reuters.


Фото: Reuters

Между тем решение властей Польши пойти на столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, вызывает все больше критики. Профессора Краковского университета в своем заявлении назвали это решение «доказательством отсутствия у властей чувства ответственности за жизни людей».

«Тотальный запрет»

22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день — в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

«Решение (Конституционного суда. — Прим. ред.) означает тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода», — заявила глава польской неправительственной организации «Федерация женщин и планирования семьи» Кристина Кацпура.


Фото: Reuters

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше одно из самых жестких — прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

 
 
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В Польше продолжаются массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В Варшаве полиция едва не допустила столкновения протестующих с...
 
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