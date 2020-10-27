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«Это знаменательный день для Америки». Сенат США утвердил нового члена Верховного суда

27.10.2020 09:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одобрение сенатом конгресса США кандидатуры судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда стало знаменательным днем для Америки. Об этом заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед церемонией приведения 48-летней Барретт к присяге в Белом доме.


Фото: Reuters

«Это знаменательный день для Америки, для Конституции Соединенных Штатов и для справедливого и беспристрастного верховенства права. <…> Мы никогда не должны терять доверие к нашей истории, нашему наследию и нашим героям», — отметил глава государства.

Он сообщил, что Баррет в понедельник принесет присягу, которая будет касаться защиты и отстаивания положений Конституции. Вторая же, затрагивающая вопросы судебного процесса, запланирована на вторник в самом Верховном суде.

«Это большая честь, когда тебя просят послужить твоей стране в этой должности. Я благодарна и польщена», — сказала Барретт после приведения к присяге.

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз (от штата Мэн). Консерваторы укрепляют свои позиции в Верховном суде страны. Их поддерживают шесть судей, оставшиеся трое представляют либеральный блок.

Демократы выражают опасения в связи с тем, что после одобрения кандидатуры Барретт Трамп обеспечит себе необходимое число голосов в Верховном суде, чтобы отменить принятую администрацией экс-президента Барака Обамы программу медицинского страхования Obamacare. Нынешний американский лидер неоднократно критиковал эту программу и обещал упразднить ее и заменить на более дешевую.

 
 
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Одобрение сенатом конгресса США кандидатуры судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда стало знаменательным...
 
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