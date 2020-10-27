Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране»

Источник материала: Tut.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить «нападки на веру» и предупредил его, что к терроризму людей подталкивают нынешние действия властей Франции и лично президента страны. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.



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«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», — написал Кадыров.

Он считает, что погибший в пригороде Парижа учитель спровоцировал нападение на себя. «Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, сделали террористом», — отметил глава Чечни.

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — подытожил Кадыров.

До Кадырова действия президента Франции осудил и назвал атакой на ислам муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Это была реакция на акцию памяти в честь преподавателя Самюэля Пати, убитого под Парижем в середине октября. Учитель погиб от руки 18-летнего молодого человека чеченского происхождения Абдулака Анзорова , который напал на него возле колледжа и обезглавил. Мотивом для убийства стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, хотя и попросил верующих и желающих выйти из класса на время их демонстрации.

В ходе акций на государственных зданиях некоторых городов были спроецированы карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo.

Макрон заявил, что нападение иностранца в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа на учителя было терактом. Произошедшее представляет собой «характерный исламистский террористический акт», сказал Макрон. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — заявил президент. По его мнению, ислам как религия «переживает кризис во всем мире».

С резкими и оскорбительными заявлениями в адрес президента Франции выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он посоветовал французскому лидеру «проверить голову». В ответ Париж отозвал посла в Турции для консультаций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми.