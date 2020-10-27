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В Подмосковье найден мертвым бывший соратник погибшего в СИЗО националиста Тесака

27.10.2020 21:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Подмосковье нашли мертвым Артема Костылева — одного из бывших соратников националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, погибшего в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело Костылева было обнаружено под деревом в лесу неподалеку от Красногорска, рассказал собеседник ТАСС. По его словам, Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой», — заявил источник ТАСС.

Несколько дней назад о смерти Костылева сообщило издание «Правые новости». Лидер Народной национальной партии (ННП) Александр Иванов-Сухаревский, знавший Костылева, заявил «МБХ медиа», что не верит в его самоубийство.

Артем Костылев в начале нулевых был членом ННП, в которой также состоял Максим Марцинкевич. Позднее Марцинкевич и Костылев покинули партию и открыли фонд «Верность и жизнь». Костылев снялся в нескольких роликах созданной Тесаком группировки «Формат 18».

Максима Марцинкевича 16 сентября нашли мертвым в челябинском СИЗО. СК заявил, что незадолго до смерти он признался в причастности к нескольким убийствам. Ведомство выдвинуло версию, что Тесак покончил с собой. Близкие Марцинкевича не верят в это. Они заявили о следах пыток на его теле.

 
 
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Тело Костылева было обнаружено под деревом в лесу неподалеку от Красногорска.
 
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