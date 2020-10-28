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Байден потребовал ввести санкции против приближенных Лукашенко
28.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своего избрания усилит давление на соратников Лукашенко. Он также пообещал работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси,
— Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство, — говорится в заявлении Байдена.
Он также пообещал, что в случае победы на выборах будет работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенной, демократической Беларуси».
— До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые было пренесено столько жертв, — отметил Байден.
Кандидат в президенты США также осудил продолжающиеся в стране нарушения прав человека.
Напомним, ранее США
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Он также пообещал, что в случае победы на выборах будет работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине...
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