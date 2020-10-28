Республиканец или демократ? Большой тест на ваши политические предпочтения

Источник материала: Tut.by

Если бы 2020-й был заурядным годом, то сейчас главной темой ведущих мировых СМИ была бы предвыборная гонка в США. Две крупнейшие американские политические партии — Республиканская и Демократическая — вот уже более 160 лет с переменным успехом ведут борьбу за власть на всех уровнях: от местных законодательных и исполнительных органов до федерального правительства и Конгресса. Хотите узнать, к какому из двух лагерей вы бы примкнули, окунись вы в заокеанскую политическую жизнь? Тогда ответьте на наиболее важные вопросы в повестке двух партий.