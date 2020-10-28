Додон сообщил о сценариях на случай провокаций после выборов

Источник материала: Tut.by

Власти Молдовы будут готовы к провокациям со стороны своих оппонентов после президентских выборов, которые состоятся в стране 1 ноября. Об этом в интервью РБК рассказал действующий президент республики Игорь Додон.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы отслеживаем все, что происходит в СМИ, мы очень внимательно отслеживаем НКО, мы очень внимательно отслеживаем, кто въезжает в страну, потому что понимаем, что провокаторы могут быть и извне. Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок — я имею в виду МВД и другие, — они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии. Поэтому, даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся», — сказал Додон.

Президент Молдовы добавил, что не видит больших перспектив у своих противников. «Думаю, что по выводу людей на улицы у нас потенциал намного больше. Но мы не собираемся выводить людей, потому что мы не хотим, чтобы была стенка на стенку либо какие-то провокации», — отметил он.

«Даже если после выборов президентских какое-то количество людей, которые не согласны с результатами выборов, выйдут на какой-то мирный протест (надеюсь, что это будет мирный протест, и они имеют право протестовать), мы сделаем все возможное, чтобы это не переросло в какую-то дестабилизацию с заходом силовым в какие-то государственные учреждения и так далее», — заметил президент.

Россия, Европейский союз и США — основные геополитические игроки в этой зоне, отмечает Додон. У ЕС и России, по его словам, интерес к дестабилизации ситуации отсутствует. «Что касается Соединенных Штатов, у нас хороший диалог с ними, мы часто общаемся. У них тоже у самих выборы. Поэтому я надеюсь, что для них тоже нет таких задач. Во всяком случае и мне, и нашим коллегам из правительства и из разных спецслужб они давали заверения, что у них таких планов нет. Но мы на всякий пожарный, конечно, готовимся», — сказал Додон.

О разработке революционного сценария в Молдове 20 октября говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Вашингтон якобы готовит его на случай, если победу одержит Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдову группы американских специалистов по „цветным революциям“ с понятными задачами», — заявлял Нарышкин.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября. В них примут участие восемь кандидатов, в том числе бывший премьер-министр республики Майя Санду. На президентских выборах 2016 года во втором туре Санду получила 47,89% голосов, уступив Додону, который набрал тогда 52,11%.

В выборах принимают участие восемь кандидатов. За нынешнего главу государства Игоря Додона готовы проголосовать почти 43% определившихся избирателей. Бывший премьер-министр Майя Санду может получить 24,3%, бывший глава МВД Андрей Нэстасе — 12,4%, показал опрос Ассоциации социологов и демографов «Vox Populi — октябрь 2020 (2-я часть)».

В преддверии нынешнего голосования Санду призвала оппозицию Молдовы объединиться: «Мы должны отказаться от политических дебатов и любых нападок в адрес друг друга. Наш единственный оппонент — Игорь Додон». Она также заявила, что власти намерены фальсифицировать выборы, и призвала своих сторонников готовиться к протестам.