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Додон сообщил о сценариях на случай провокаций после выборов
28.10.2020 10:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Молдовы будут готовы к провокациям со стороны своих оппонентов после президентских выборов, которые состоятся в стране 1 ноября. Об этом в
«Мы отслеживаем все, что происходит в СМИ, мы очень внимательно отслеживаем НКО, мы очень внимательно отслеживаем, кто въезжает в страну, потому что понимаем, что провокаторы могут быть и извне. Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок — я имею в виду МВД и другие, — они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии. Поэтому, даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся», — сказал Додон.
Президент Молдовы добавил, что не видит больших перспектив у своих противников. «Думаю, что по выводу людей на улицы у нас потенциал намного больше. Но мы не собираемся выводить людей, потому что мы не хотим, чтобы была стенка на стенку либо какие-то провокации», — отметил он.
«Даже если после выборов президентских какое-то количество людей, которые не согласны с результатами выборов, выйдут на какой-то мирный протест (надеюсь, что это будет мирный протест, и они имеют право протестовать), мы сделаем все возможное, чтобы это не переросло в какую-то дестабилизацию с заходом силовым в какие-то государственные учреждения и так далее», — заметил президент.
Россия, Европейский союз и США — основные геополитические игроки в этой зоне, отмечает Додон. У ЕС и России, по его словам, интерес к дестабилизации ситуации отсутствует. «Что касается Соединенных Штатов, у нас хороший диалог с ними, мы часто общаемся. У них тоже у самих выборы. Поэтому я надеюсь, что для них тоже нет таких задач. Во всяком случае и мне, и нашим коллегам из правительства и из разных спецслужб они давали заверения, что у них таких планов нет. Но мы на всякий пожарный, конечно, готовимся», — сказал Додон.
О разработке революционного сценария в Молдове 20 октября
«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдову группы американских специалистов по „цветным революциям“ с понятными задачами», — заявлял Нарышкин.
Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября. В них примут участие восемь кандидатов, в том числе бывший премьер-министр республики Майя Санду. На президентских выборах 2016 года во втором туре Санду получила 47,89% голосов, уступив Додону, который набрал тогда 52,11%.
В выборах принимают участие восемь кандидатов. За нынешнего главу государства Игоря Додона готовы проголосовать почти 43% определившихся избирателей. Бывший премьер-министр Майя Санду может получить 24,3%, бывший глава МВД Андрей Нэстасе — 12,4%, показал
В преддверии нынешнего голосования Санду призвала оппозицию Молдовы объединиться: «Мы должны отказаться от политических дебатов и любых нападок в адрес друг друга. Наш единственный оппонент — Игорь Додон». Она также заявила, что власти намерены фальсифицировать выборы, и призвала своих сторонников готовиться к протестам.
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