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На Филиппинах бойцовый петух убил полицейского, пытавшегося остановить нелегальные бои

28.10.2020 15:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Филиппинский полицейский был убит бойцовым петухом во время облавы, целью которой было пресечь нелегальный тотализатор в провинции Северный Самар.

Лейтенант филиппинской полиции Кристин Болок скончался после того, как бойцовый петух ударил его прикрепленной к лапе стальной шпорой в левую ногу, разорвав бедренную артерию.

Болок умер от обширной кровопотери по пути в больницу.

Он участвовал в рейде против нелегального заведения, где проводились петушиные бои, в провинции Северный Самар.

Петушиные бои — популярное на Филиппинах развлечение, собирающее толпы болельщиков, делающих ставки на победителя.

Их разрешено устраивать только в лицензированных заведениях по воскресеньям и праздникам. На время пандемии COVID-19 они полностью запрещены.

Начальник полиции Северного Самара полковник Арнель Апуд в интервью агентству "Франс пресс" назвал гибель своего сотрудника классическим примером фатального невезения.

«Я сперва не поверил, когда мне доложили. Это первый подобный случай за 25 лет моей службы в полиции», — сказал полковник, выразив глубокие соболезнования семье погибшего.

В связи с инцидентом арестованы три человека, конфискованы семь петухов, два набора шпор и 550 песо (11,4 доллара) наличными, сообщило филиппинское агентство PNA.

Еще трое подозреваемых скрылись и были объявлены в розыск.

 
 
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Филиппинский полицейский был убит бойцовым петухом во время облавы, целью которой было пресечь нелегальный тотализатор в провинции Северный Самар.
 
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