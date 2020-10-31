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Не менее 25 человек погибли во время землетрясения в турецком Измире
31.10.2020 11:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
«В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
Раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире.
Турецкие спасатели более 19 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов.
Спасены более 70 человек.
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Ранения получили более 800 человек.
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