Не менее 25 человек погибли во время землетрясения в турецком Измире

Источник материала: Tut.by

Не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.





«В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 24 погибших.​​​​​​

Раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире.

Турецкие спасатели более 19 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов.

Спасены более 70 человек.